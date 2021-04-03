Нападающий «Чикаго» отстранен от тренировок из-за протоколов COVID-19

Форвард «Чикаго» Брэндон Хагель попал под действие протокола COVID-19 и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он отстранен от тренировок, сообщает пресс-служба команды.

Хагель в нынешнем сезоне провел 35 матчей за «Чикаго», в которых набрал 14 (5+9) очков.