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Нападающий «Чикаго» отстранен от тренировок из-за протоколов COVID-19

18:17
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Форвард «Чикаго» Брэндон Хагель попал под действие протокола COVID-19 и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он отстранен от тренировок, сообщает пресс-служба команды.

Хагель в нынешнем сезоне провел 35 матчей за «Чикаго», в которых набрал 14 (5+9) очков.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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