Нападающий «Чикаго» отстранен от тренировок из-за протоколов COVID-19
18:17
Форвард «Чикаго» Брэндон Хагель попал под действие протокола COVID-19 и не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он отстранен от тренировок, сообщает пресс-служба команды.
Хагель в нынешнем сезоне провел 35 матчей за «Чикаго», в которых набрал 14 (5+9) очков.
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...