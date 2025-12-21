Нападающий «Чикаго» Михеев: «Нам нужно учиться играть. Потому что лучшие команды играют все 60 минут»

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев прокомментировал поражение от «Оттавы» (4:6) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Конечно, это обидно. Но нам нужно учиться играть. Потому что лучшие команды играют все 60 минут. Мы растем, и на это нужно время. Повторю — нужно время. Но нам нужно больше уверенности, что мы можем играть жестко и давать отпор», — цитирует 31-летнего россиянина пресс-служба лиги.

Михеев в игре с «Оттавой» забил два гола и был признан третьей звездой.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 10 (6+4) очков в 33 матчах.