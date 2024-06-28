Бедард признан лучшим новичком сезона в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард стал обладателем награды «Колдер трофи», вручаемой лучшему новичку сезона.

В голосовании первый номер драфта 2023 года опередил Брока Фэйбера из «Миннесоты» и Люка Хьюза из «Нью-Джерси».

18-летний Бедард в сезоне-2023/24 набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.