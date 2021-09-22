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Нападающий Чейссон заключил просмотровый контракт с «Ванкувером»

22:27
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Нападающий Алекс Чейссон может продолжить карьеру в «Ванкувере». Он заключил с клубом просмотровый контракт, сообщает журналист Рик Даливал.

В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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