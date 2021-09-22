Нападающий Чейссон заключил просмотровый контракт с «Ванкувером»
22:27
Нападающий Алекс Чейссон может продолжить карьеру в «Ванкувере». Он заключил с клубом просмотровый контракт, сообщает журналист Рик Даливал.
В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.
Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.
Читайте также
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю