Нападающий Чейссон заключил просмотровый контракт с «Ванкувером»

Нападающий Алекс Чейссон может продолжить карьеру в «Ванкувере». Он заключил с клубом просмотровый контракт, сообщает журналист Рик Даливал.

В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.