Нападающий Братт хочет получить 6,5 миллиона долларов по новому контракту с «Нью-Джерси»

Нападающий Йеспер Братт хочет получить 6,5 миллиона долларов по новому контракту с «Нью-Джерси», сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Клуб готов дать игроку соглашение с зарплатой 4,15 миллиона.

Братт находится в статусе ограниченно свободного агента. Его ситуация может решиться на арбитражных слушаниях НХЛ.

В прошлом сезоне 24-летний швед провел 76 матчей, в которых набрал 73 (26+47) очка и установил личный рекорд результативности.

Напомним, «Дэвилз» выбрали игрока в шестом раунде драфта 2016 года под общим 162-м номером.