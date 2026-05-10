Хуснутдинов — о помощи Задорова в адаптации в «Бостоне»: «Он отличный партнер и хороший друг»

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поблагодарил соотечественника и одноклубника Никиту Задорова, который помогал ему осваиваться в команде.

Хуснутдинов в марте 2025 года был обменян в «Брюинз» из «Миннесоты».

«Он отличный партнер по команде, хороший друг. Еще раз могу сказать: спасибо, Зэдди. Я знаю, что иногда сезон получается тяжелым, долгим, ты не видишься со своей семьей. И приглашать пару ребят на обед раз в неделю — такое действительно помогает», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба НХЛ.

Также 23-летний россиянин рассказал об атмосфере в «Бостоне».

«Для меня это как семья. Моя семья пока живет в России. Я чувствую себя очень комфортно. Я прихожу в раздевалку, иду на тренировку, и все шутят. Спрашивают: «Как дела? Как прошел твой день? Где ты ужинал?» В этом сезоне, я думаю, у нас хорошая команда. Все чувствуют себя как в хоккейной семье», — добавил он.

В регулярном чемпионате-2025/26 Хуснутдинов набрал 33 (15+18) очка в 77 матчах. В плей-офф он провел 6 игр, не отметившись результативными действиями.

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