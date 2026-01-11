Хуснутдинов: «Я пытался забить пять голов, но и четыре — тоже неплохо, было весело»

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов прокомментировал свой покер в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (10:2).

«Сегодня я пытался забить пять голов, но и четыре — тоже неплохо, было весело», — цитирует 23-летнего игрока пресс-служба НХЛ.

Хуснутдинов забросил в ворота гостей четыре шайбы и отдал результативную передачу. Он был признан первой звездой матча.

В сезоне-2025/26 в 40 матчах российский нападающий набрал 20 (9+11) очков.