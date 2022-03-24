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Сегодня, 09:15

Нападающий «Баффало» Томпсон стал первой звездой дня в НХЛ благодаря дублю в ворота «Питтсбурга»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:3 Б) форвард отличился дублем.

Второй звездой дня стал вратарь «Ванкувера» Ярослав Галак, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в игре с «Колорадо» (3:1).

Третья звезда — нападающий «Торонто» Пьер Энгвалль, забросивший победную шайбу в матче с «Нью-Джерси» (3:2). Отметим, что швед забил гол, когда его команда играла в меньшинстве.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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НХЛ, расписание 24 марта: «Баффало» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» уступил «Ванкуверу» и другие матчи
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Филадельфия 63 20 43 51
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Торонто 63 40 23 85
3 Тампа-Бэй 62 39 23 84
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 64 23 41 55
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 65 31 34 70
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
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29.03
24.03 02:00
Торонто – Нью-Джерси
 3 : 2
24.03 02:30
Баффало – Питтсбург
 4 : 3 Б
24.03 04:30
Колорадо – Ванкувер
 1 : 3
24.03 05:00
Анахайм – Чикаго
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.09
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