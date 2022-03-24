Нападающий «Баффало» Томпсон стал первой звездой дня в НХЛ благодаря дублю в ворота «Питтсбурга»

Нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:3 Б) форвард отличился дублем.

Второй звездой дня стал вратарь «Ванкувера» Ярослав Галак, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в игре с «Колорадо» (3:1).

Третья звезда — нападающий «Торонто» Пьер Энгвалль, забросивший победную шайбу в матче с «Нью-Джерси» (3:2). Отметим, что швед забил гол, когда его команда играла в меньшинстве.