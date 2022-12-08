Нападающий «Баффало» Томпсон побил рекорд результативности Могильного

Нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон побил рекорд результативности бывшего форварда «Сэйбрз» Александра Могильного.

8 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (9:4) Томпсон забросил 4 шайбы в первом периоде. До него в феврале 1993 года Александр Могильный сделал хет-трик в первой двадцатиминутке игры с «Детройтом» (10:7), что являлось повторением клубного рекорда.

Также Томпсон стал 18-м хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 4 шайбы за один период и вторым, кому это удалось в XXI веке. До него 4 раза за одну двадцатиминутку в этом веке забрасывал только Патрик Марло в матче против «Колорадо» (5:2) в январе 2017 года.