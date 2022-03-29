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Сегодня, 11:37

Невероятный камбэк в НХЛ: автор победой шайбы не увидел свой гол и уехал менять клюшку

Нападающий «Баффало» Томпсон не увидел свой победный гол в матче с «Чикаго» из-за сломанной клюшки
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Баффало» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

Победную шайбу забросил форвард «Сэйбрз» Тэйдж Томпсон за 11 секунд до конца третьего периода. При этом сам хоккеист не увидел свой гол.

Во время броска Томпсон сломал клюшку и уехал на смену, после чего был удивлен радости одноклубников. Шайба после броска хоккеиста ударилась о борт за воротами «Чикаго», после чего попала в конек вратарю «Блэкхоукс» Кевину Ланкинену и отскочила в ворота. В этот момент Томпсон находился спиной к воротам.

Отметим, что в начале второго периода «Баффало» уступал «Чикаго» со счетом 0:4, однако «Сэйбрз» удалось отыграться и одержать победу.

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Леон Драйзайтль

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