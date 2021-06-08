Нападающий «Айлендерс»: «Варламов позволил пережить шторм»
06:50
Нападающий «Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (5:4, 3-2).
По его словам, отлично проявил себя российский вратарь Семен Варламов, который отразил 40 бросков.
«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться, — цитирует Бейли русскоязычная версия сайта НХЛ. - А после этого нам удалось перевернуть ход матча. У соперника хорошая команда, так что в концовке они давили, толпа гнала их вперёд. Но мы смогли победить и отправиться домой на коне».
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