Шабанов после разгрома «Детройта»: «Очень здорово сыграть так сильно и одержать победу»

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов прокомментировал победу над «Детройтом» (5:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очень здорово сыграть так сильно и одержать победу. Наше звено старалось просто делать свою работу и показать свою лучшую игру», — цитирует 25-летнего Шабанова пресс-служба НХЛ.

Россиянин в матче с «Детройом» забил два гола и сделал результативную передачу. Он был признан первой звездой игры. В сезоне-2025/26 у него 6 (4+2) очков в 9 матчах.