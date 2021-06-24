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Нападающий «Айлендерс» рассказал, как отключился после победной шайбы

08:27
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Нападающий «Айлендерс» Энтони Бовилье после победы в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ, 3-3 в серии) отметил, что отключился, когда забросил решающую шайбу в овертайме. 24-летний канадец отличился впервые за 11 матчей.

«Если честно, я даже немного отключился, — цитирует Бовилье сайт НХЛ. — Они потеряли шайбу, а потом я увидел, что она оказалась в воротах и больше ничего не помню. Я был ужасно счастлив, кричал, вокруг меня все прыгали. Потрясающее чувство, счастливее быть просто невозможно».

Решающая игра серии пройдет в Тампе 26 июня (начало — в 3.00 по московскому времени).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей