Нападающий «Айлендерс» Джонстон дисквалифицирован на 3 матча

Нападающий «Айлендерс» Росс Джонстон получил дисквалификацию на три матча за неправильную атаку в голову против форварда «Нью-Джерси» Энтони-Джона Грира.

NY Islanders' Ross Johnston has been suspended for three games for an Illegal Check to the Head on New Jersey's A.J. Greer. https://t.co/KyOgUKhNxX — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) January 14, 2022

Это первая дисквалификация Джонстона в НХЛ. По условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут 15 тысяч долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.