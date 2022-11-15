Нападающий Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии»

Российский нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии» — «Лихай Вэлли».

34-летний хоккеист будет выступать за команду в АХЛ. Анисимов не играл в этой лиге с сезона-2008/09, тогда он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк».

Напомним, что в конце сентября форвард получил травму нижней части тела в предсезонном лагере, неудачно заблокировав бросок. 7 ноября он приступил к тренировкам в составе «Филадельфии». Анисимов находился в клубе на просмотровом контракте.

В прошлом сезоне форвард после долгого перерыва вернулся в КХЛ и выступал за «Локомотив». В 27 матчах он набрал 19 (8+11) очков.