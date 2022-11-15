Нападающий Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии»
Российский нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии» — «Лихай Вэлли».
34-летний хоккеист будет выступать за команду в АХЛ. Анисимов не играл в этой лиге с сезона-2008/09, тогда он выступал за «Хартфорд Вулф Пэк».
Напомним, что в конце сентября форвард получил травму нижней части тела в предсезонном лагере, неудачно заблокировав бросок. 7 ноября он приступил к тренировкам в составе «Филадельфии». Анисимов находился в клубе на просмотровом контракте.
В прошлом сезоне форвард после долгого перерыва вернулся в КХЛ и выступал за «Локомотив». В 27 матчах он набрал 19 (8+11) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|- : -
|16.11
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08