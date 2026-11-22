Свечников после матча «Каролина» — «Эдмонтон»: «Мы давно не получали такого опыта»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (7:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард забил 2 гола.

«Мы давно не получали такого опыта. Хорошая команда и большая борьба для нас. Просто интересно играть в таких матчах», — цитирует 26-летнего игрока сайт НХЛ.

«Каролина» (37 очков после 23 игр) лидирует в таблице Восточной конференции.