«Посмотрим, кто потянет следующий». Свечников отреагировал на лакросс-гол Зеграсса

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграсс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:4). Одни из голов 20-летний американец забил в стиле «лакросс» — забрасил шайбу из-за ворот, подняв ее на клюшку.

На этот гол отреагировал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который известен своими голами в этом стиле (на его счету уже две такие шайбы).

«Симпатичный гол. Посмотрим, кто потянет следующий, — написал 21-летний Севчников в Twitter.

Зеграсс в этом сезоне провел 40 матчей и набрал 32 (12+20) очков. У Свечникова 37 матчец и 36 (14+22) очка.