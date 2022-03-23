Нападающий «Анахайма» выбыл на неопределенный срок из-за тромба в ноге

У нападающего «Анахайма» Якоба Сильверберг был обнаружен тромб в правой ноге, сообщает The Athletic.

Точные сроки возвращения игрока пока неизвестны. Но он пропустит еще минимум пару недель.

В этом сезоне на счету форварда 5 голов и 16 результативных передач в 53 матчах регулярного чемпионата.

Последнюю встречу он провел 8 марта, после чего был помещен в список травмированных. Контракт Сильверберга с кэпхитом 5,25 миллиона долларов рассчитан еще на два следующих сезона.