Нападающий «Анахайма» Терри пропустит начало сезона-2026/27 из-за операции на бедре
Нападающий «Анахайма» Трой Терри нуждается в операции на бедре, что может поставить под угрозу его готовность к началу сезона-2026/27, сообщает AP.
У 28-летнего американца хроническое защемление тазобедренного сустава, сообщили «Дакс» 21 мая в отчете о травмах по итогам матчей плей-офф.
Клуб пока не назначил дату операции и не назвал точных сроков восстановления Терри.
В сезоне-2025/26 нападающий в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 57 (19+38) очков, в плей-офф у него 11 (3+8) очков в 12 встречах.
Терри был стабильным игроком атаки «Анахайма» последние пять лет, забивая не менее 19 голов и набирая не менее 50 очков каждый сезон.
«Анахайм» во втором раунде Кубка Стэнли-2026 проиграл «Вегасу» (2-4).
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
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4.10
5.10
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
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|30.09
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|Бостон – Рейнджерс
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|Эдмонтон – Ванкувер
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|30.09
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