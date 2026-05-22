Нападающий «Анахайма» Терри пропустит начало сезона-2026/27 из-за операции на бедре

Нападающий «Анахайма» Трой Терри нуждается в операции на бедре, что может поставить под угрозу его готовность к началу сезона-2026/27, сообщает AP.

У 28-летнего американца хроническое защемление тазобедренного сустава, сообщили «Дакс» 21 мая в отчете о травмах по итогам матчей плей-офф.

Клуб пока не назначил дату операции и не назвал точных сроков восстановления Терри.

В сезоне-2025/26 нападающий в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 57 (19+38) очков, в плей-офф у него 11 (3+8) очков в 12 встречах.

Терри был стабильным игроком атаки «Анахайма» последние пять лет, забивая не менее 19 голов и набирая не менее 50 очков каждый сезон.

«Анахайм» во втором раунде Кубка Стэнли-2026 проиграл «Вегасу» (2-4).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max