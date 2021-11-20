Нападающий «Анахайма» Комтуа выбыл на несколько недель после операции на руке
16:41
Нападающий «Анахайма» Максим Комтуа выбыл на 4-6 недель после операции на руке. Она потребовалась из-за перелома одной из костей, сообщает TSN.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок успел принять участие в 13 матчах, в которых набрал только 1 (0+1) очко.
При этом в прошлом году канадец стал лучшим бомбардиром «Дакс» с 33 (16+17) баллами в 55 матчах регулярного чемпионата.
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