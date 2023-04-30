Нападающий Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург» подписал новый контракт с нападающим Алексом Нюландером, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на сезон-2023/24.

Нюландер получит 775 тысяч долларов за год.

25-летний форвард провел 93 игры в НХЛ и набрал 34 (14+20) очков в составе «Пингвинз», «Чикаго» и «Баффало».