Нападающие Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 500 совместных голов в НХЛ

Нападающие «Эдмонтонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид стали шестой парой партнеров в истории НХЛ, которые отличились в 500 голах одновременно.

Хоккеисты забили два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:7).

Они присоединились к Уэйну Гретцки и Яри Курри (764), Даниэлю и Хенрику Седину (745), Майку Босси и Брайану Троттье (622), Алексу Дельвеккьо и Горди Хоу (560), а также Никласу Бекстрему и Александру Овечкину (502).

Драйзайтль забросил шайбу и вошел в топ-100 лучших снайперов НХЛ. На его счету 413 голов, и он занимает 98-е место в истории лиги.