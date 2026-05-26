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Макиннон и Ничушкин могут пропустить четвертый матч серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

Павел Лопатко

Нападающие «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и Валерий Ничушкин продолжают восстанавливаться после травм нижней части тела, сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

На данный момент статус игроков не изменился. Они могут пропустить четвертый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Вегасом» (0-3).

30-летний канадец Маккиннон в Кубке Стэнли-2026 в 12 матчах набрал 15 (7+8) очков. У 31-летнего россиянина Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 встречах.

Четвертый матч серии с «Вегасом» пройдет в ночь на 27 мая.

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Валерий Ничушкин
Нэйтан Маккиннон
Кубок Стэнли
НХЛ
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2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
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