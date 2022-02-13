Капризову разбили нос в матче с «Каролиной»

Нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову разбили нос в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В середине третьего периода россиянин столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Нино Нидеррайтером. После этого Капризов отправился на скамейку запасных, где врачи «Миннесоты» помогли ему остановить кровотечение.

Кирилл Капризов.

Кирилл Капризов.

В начале третьего периода матча с «Каролиной» Капризов забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем сезоне.