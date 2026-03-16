Тарасенко признали второй звездой матча «Миннесота» — «Торонто»

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4), сообщает пресс-служба лиги.

34-летний Тарасенко оформил дубль.

Первой звездой признали 32-летнего американского вратаря «Торонто» Энтони Столарца, который отразил 36 бросков в створ из 38. Третьей звездой был признан 26-летний канадский нападающий «Торонто» Бенуа-Оливье Гру, на счету которого два гола.

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