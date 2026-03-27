Овечкина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня 27 марта в НХЛ.

В гостевом матче с «Ютой» (7:4) 40-летний россянин оформил хет-трик.

Первой звездой признали 34-летнего финского форварда «Анахайма» Микаэля Гранлунда, на счету которого три гола в ворота «Калгари» (3:2 ОТ).

Третьей звездой признан 31-летний канадский защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур — он забил два гола в игре с «Тампой» (4:3 ОТ), в том числе в овертайме.

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