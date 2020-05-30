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Нападающего «Рейнджерс» Какко могут не допустить к матчам плей-офф из-за диабета

12:50
Каапо Какко. Фото nhl.com
Каапо Какко. Фото nhl.com
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Нападающего «Рейнджерс» Каапо Какко могут не допустить к матчам плей-офф НХЛ из-за мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. У 19-летнего финна диабет 1-го типа, поэтому он попадает в группу риска, сообщает NY Post.

Нью-йоркцам предстоит провести серию плей-аута с «Каролиной» в рамках возобновленного сезона НХЛ.

Какко, второй номер драфта НХЛ-2019, в дебютном сезоне набрал 23 (10+13) очка в 66 матчах.

Отметим, что среди игроков НХЛ диабет есть также у Макса Доми («Монреаль») и Люка Канина («Миннесота»), чьи команды также примут участие во втором этапе сезона.

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