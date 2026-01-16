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Малкина признали третьей звездой матча с «Филадельфией»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

39-летний россиянин сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у форварда 34 (10+24) очка в 31 игре.

Второй звездой матча признали 28-летнего американского форварда «Питтсбурга» Блэйка Лизотта, который забросил одну шайбу. Первой звездой был признан 38-летний канадский форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого гол и результативная передача.

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Евгений Малкин
Сидни Кросби
ХК Питтсбург Пингвинз
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