Малкина признали третьей звездой матча с «Филадельфией»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

39-летний россиянин сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у форварда 34 (10+24) очка в 31 игре.

Второй звездой матча признали 28-летнего американского форварда «Питтсбурга» Блэйка Лизотта, который забросил одну шайбу. Первой звездой был признан 38-летний канадский форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого гол и результативная передача.