Грицюка признали первой звездой матча «Эдмонтон» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк был признан первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:1), сообщила пресс-служба лиги.

24-летний форвард забил гол и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 Грицюк в 46 матчах набрал 20 (9+11) очков.

Второй звездой матча был признан 33-летний канадский нападающий «Эдмонтона» Зак Хаймэн, который отметился пятью бросками в створ ворот. Третьей звездой признали 35-летнего канадского вратаря «Нью-Джерси» Джейка Аллена — он отразил 22 броска в створ из 23.