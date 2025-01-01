Нападающего «Колорадо» Маккиннона признали первой звездой декабря в НХЛ

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний канадец набрал 25 (7+18) очков в 13 матчах последнего месяца прошедшего года.

Второй звездой декабря признали нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, набравшего 24 (10+14) очка. Третьей звездой назван голкипер «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем. С ним команда одержала восемь побед в девяти встречах. Швед отражал 93,7 процента бросков по своим воротам.