Нападающего «Коламбуса» Воронкова признали третьей звездой матча с «Торонто»

Российского защитника «Коламбуса» Дмитрия Воронкова признали третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2 ОТ).

25-летний Воронков набрал 2 (1+1) очка. В сезоне-2025/26 у него 18 (9+9) очков в 21 матче.

Первой звездой матча был признан нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, у которого 3 (2+1) очка, а второй — форвард «Торонто» Джон Таварес, он забил гол и сделал результативный пас.