Сегодня, 06:43

Нападающего «Коламбуса» Воронкова признали третьей звездой матча с «Торонто»

Павел Лопатко

Российского защитника «Коламбуса» Дмитрия Воронкова признали третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2 ОТ).

25-летний Воронков набрал 2 (1+1) очка. В сезоне-2025/26 у него 18 (9+9) очков в 21 матче.

Первой звездой матча был признан нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, у которого 3 (2+1) очка, а второй — форвард «Торонто» Джон Таварес, он забил гол и сделал результативный пас.

Джон Таварес
Дмитрий Воронков
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • Сергей Кузнецов

    Воронков нападающий

    21.11.2025

    • «Сиэтл» на выезде обыграл «Чикаго»

    НХЛ, расписание и результаты 21 ноября: «Вашингтон» победил «Монреаль», «Тампа» выиграла у «Эдмонтона», «Колорадо» — «Рейнджерс» и другие матчи
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 21 10 11 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Бостон 22 12 10 24
    4 Флорида 20 11 9 23
    5 Монреаль 20 10 10 23
    6 Оттава 19 9 10 22
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 20 10 10 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Сиэтл 20 10 10 25
    3 Вегас 19 9 10 24
    4 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    5 Эдмонтон 23 9 14 23
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
    21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
    21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
    21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
    21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
    21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
    21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс - : -
    21.11 05:00 Юта – Вегас - : -
    21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
    21.11 06:00 Анахайм – Оттава - : -
    21.11 06:00 Ванкувер – Даллас - : -
    Все результаты / календарь

