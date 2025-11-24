Рантанен отстранен на один матч НХЛ после нарушений на Романове и Коронато

НХЛ отстранила нападающего «Далласа» Микко Рантанена на одну игру за нарушения физического характера.

На Рантанена была наложена автоматическая одноматчевая дисквалификация. По правилам НХ, в регулярном чемпионате хоккеист, который получает два дисциплинарных штрафа (game misconduct) за нарушения физического характера, если он еще не сыграл 41 матч подряд без подобных штрафов, автоматически отстраняется от участия в следующей игре своей команды.

29-летний Рантинан заработал два таких удаления за три игры. Сначала в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:3, 19 ноября) форвард толкнул на борт защитника ньюйоркцев Александра Романова. Из-за этого 25-летнему россиянину предстоит операция, он пропустит 5-6 месяцев. Затем в игре с «Калгари» (2:3 Б, 23 ноября) финн толкнул на борт американского нападающего Мэтта Коронато, который впоследствии смог продолжить игру.

В сезоне-2025/26 Рантанен в 22 матчах набрал 28 (10+18) очков. За это время он набрал 57 минут штрафа.