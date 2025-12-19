Нападащий «Далласа» Сегин перенес операцию на колене после разрыва «крестов»

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин перенес операцию на правом колене после разрыва крестообразной связки, сообщает пресс-служба «Старз».

Отмечается, что точные сроки возвращения 33-летнего хоккеиста будут известны после паузы на Олимпийские игры. Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:3) после столкновения с российским защитником Владиславом Гавриковым.

В этом сезоне на счету Сегина 27 матчей, в которых он забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач.