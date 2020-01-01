«Намного чище и более цивильно». Бучневич и Панарин сравнили метро в Нью-Йорке с московским

Нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин подчеркнули, что пока не разобрались в сложном метро Нью-Йорка.

— Я на метро здесь вообще не езжу, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Бучневича. — Очень сложно разобраться, как оно работает. Пробовал два раза. Один раз вообще уехал куда-то в другую сторону, очутился в Бруклине. В другой, когда мы с (Владиславом) Наместниковым решили поехать на US Open, нам сказали, что будут пробки, и мы поехали в самый час-пик, около пяти вечера. Все возвращались с работы, и мы попали в такую давку, что даже стоять было невозможно. Еще, помню, очень жаркий был день, конец августа, запах такой стоял... После этого в метро больше не спускался. В московском метро народу тоже бывает много, но там намного чище и более цивильно.

— Поскольку я очень люблю машины, добираюсь до Madison Square Garden на своей, — подчеркнул Панарин. — Метро люблю тоже, но нью-йоркское пока не освоил. Не совсем понимаю, как работают линии. Наверное, когда разберусь, буду чаще на метро ездить, а пока подъезжаю на машине и отдаю парковщику, который отгоняет ее на стоянку.