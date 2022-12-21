Наместников забросил вторую шайбу в сезоне

Нападающий «Тампы» Владислав Наместников забросил вторую шайбу в сезоне-2022/23.

30-летний россиянин отличился в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Теперь на счету Наместникова 8 (2+6) очков в 30 матчах в нынешнем сезоне.