Наместников забросил третью шайбу в Кубке Стэнли-2025

«Виннипег» увеличил преимущество в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

На 13-й минуте третьего периода российский нападающий Владислав Наместников реализовал большинство и сделал счет 3:0. Для 32-летнего россиянина этот гол стал третьим в Кубке Стэнли-2025.

Счет в серии 3-1 в пользу «Старз».