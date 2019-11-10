Наместников забросил шестую шайбу в сезоне. Видео
04:03
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину» (3:0, после первого периода). На 17-й минуте отличился Владислав Наместников. В начале встречи он подрался с Райаном Дзингелом — форвард «ураганов» повалил россиянина на лед. В 14 встречах на его счету 11 (6+5) очков.
? V. Namestnikov (6)— Everyday.Sens (@EverydaySens) November 10, 2019
? T. Ennis (3)
? C. White (2)
Nemo deflects Ennis' shot infront, making it 2-0 Ottawa. #GoSensGo pic.twitter.com/h7y6fP02Yx
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