Наместников забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину» (3:0, после первого периода). На 17-й минуте отличился Владислав Наместников. В начале встречи он подрался с Райаном Дзингелом — форвард «ураганов» повалил россиянина на лед. В 14 встречах на его счету 11 (6+5) очков.

? V. Namestnikov (6)

? T. Ennis (3)

? C. White (2)



Nemo deflects Ennis' shot infront, making it 2-0 Ottawa. #GoSensGo pic.twitter.com/h7y6fP02Yx — Everyday.Sens (@EverydaySens) November 10, 2019

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