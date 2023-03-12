Наместников забросил первую шайбу за «Виннипег»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

30-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 3:1. Для Наместникова это первый гол за «Джетс» после обмена.

В текущем сезоне Наместников провел 61 матч, в которых набрал 19 (7+12) очков.