Наместников забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Виннипег» забросил 8-ю шайбу в ворота «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. За 33 секунды до финальной сирены счет стал 8:3.

Российский нападающий Владислав Наместников забросил шайбу с передачи Нила Пионка.

Ранее в этом матче Наместников сделал также три голевые передачи. Он впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка в одной игре НХЛ.