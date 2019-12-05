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Наместников забросил «Эдмонтону» седьмую шайбу в сезоне

08:06
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Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Результативными передачами отметились Крис Тирни и Тайлер Эннис.

Ранее форвард отдал результативную передачу на своего соотечественника Артема Анисимова.

В текущем сезоне Наместников забил 7 голов и сделал 7 езультативных передач в 26 играх.

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