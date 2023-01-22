Наместников забросил четвертую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» — 2:1.

Форвард забросил шайбу в середине второго периода.

Этот гол стал для Наместникова четвертым в сезоне-2022/23. Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 10 (4+6) очков в 43 матчах.