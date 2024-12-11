Наместников забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Виннипег» открыл счет в матче регулярного чемпоината НХЛ против «Бостона». «Джетс» на 13-й минуте реализовали большинство.

Голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Для него этот гол стал седьмым в сезоне.

Всего 32-летний россиянин набрал 16 (7+9) очков в 30 играх регулярного чемпионата.