Наместников забросил 13-ю шайбу в сезоне

«Детройт» переиграл «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором одной из шайб в составе «Ред Уингз» стал российский нападающий Владислав Наместников. Для него эта шайба стала 13-й в сезоне.

Также в этом сезоне российский нападающий сделал 10 голевых передач.