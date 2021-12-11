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Наместников забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ

06:12
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Нападающий «Детройта» Владислав Наместников стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Этот гол стал для россиянина 100-м в карьере.

29-летний Наместников выступает в НХЛ с 2012 года. На его счету 53 шайбы за «Тампу», 13 голов за «Рейнджерс», 4 — за «Коламбус» и 13 — за «Оттаву», а также 17 — за «Детройт».

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Иван Торопцев все материалы автора
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