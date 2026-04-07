Наместников забил в первом матче после травмы

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забил в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:2). На 18-й минуте третьего периода он поразил пустые ворота «Кракен».

Для 33-летнего россиянина это был первый матч после травмы. Теперь у него 14 (8+6) очков в 58 играх этого сезона.

Наместников не играл с 28 февраля — из-за травмы верхней части тела он пропустил 18 матчей.