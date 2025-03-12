Наместников забил в НХЛ впервые с 31 января

«Виннипег» на 6-й минуте открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Ворота нью-йоркской команды защищает Игорь Шестеркин.

Голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Он прервал свою голевую засуху и забил впервые с 31 января.

Для 32-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.