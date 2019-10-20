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Наместников забил третий гол за «Оттаву». Видео

08:34
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Форвард «Оттавы» Владислав Наместников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5). Он забросил шайбу, когда его команда играла в меньшинстве. Для россиянина это третий гол в нынешнем сезоне.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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