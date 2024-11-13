Наместников забил Шестеркину в матче «Виннипега» с «Рейнджерс»

«Виннипег» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 14-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников и сделал счет 5:3 в пользу своей команды.

Для 31-летнего россиянина это 5-й гол в сезоне. Всего у него 12 (5+7) очков.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.