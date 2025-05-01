Наместников забил первый гол в этом плей-офф НХЛ

«Виннипег» увеличил преимущество в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

На 19-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников и сделал счет 4:2. Для него это первый гол в Кубке Стэнли-2025.