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Наместников забил первый гол после обмена в «Колорадо»

04:18
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«Колорадо» принимает «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, первый период). На 13-й минуте первый гол за «лавин» забил Владислав Наместников. Ассистентами выступили Райан Грейвз и Валерий Ничушкин. На счету Наместникова 27 (14+13) очков в 60 матчах.

Напомним, что «Оттава» во время дедлайна обменяла Наместникова в «Колорадо» на право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года. Против «Детройта» он играет в первом звене.

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